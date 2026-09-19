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Перед грозой птицы исчезают за несколько минут — куда они деваются

Во время сильной грозы птицы могут исчезнуть с улиц буквально за несколько минут. Кажется, что они улетают подальше или возвращаются в гнезда, но в большинстве случаев происходит совсем другое.

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