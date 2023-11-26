Деньги впереди: бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль

Бизнес заплатит 225 млрд налога на сверхприбыль со скидкой. Применить ставку в 5% вместо 10% для так называемого windfall tax собирается порядка 3/4 всех компаний, которые подпадают под сбор, заявили «Известиям» в Торгово-промышленной палате (ТПП).