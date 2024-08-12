В Екатеринбурге столкнулись два самокатчика. Один в больнице

В Екатеринбурге столкнулись два самокатчика. Инцидент произошел на улице 8 Марта, возле дома № 46. «Несовершеннолетний, управляющий электросамокатом Whoosh, двигаясь по тротуару вдоль 8 Марта со стороны Декабристов в сторону Куйбышева, допустил столкновение с водителем на электросамокате фирмы «МТС Urent», двигающемся во встречном направлении.