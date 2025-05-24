Создан цветной силикон, который проводит электричество

Исследователи из Университета Мичигана открыли новый вид силикона, который умеет проводить электричество, хотя обычно силикон считается изолятором.
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