Ариана Гранде отказалась от съёмок в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Ариана Гранде покинула актёрский состав 13-го сезона «Американской истории ужасов». Как сообщает Variety, причиной стали конфликты в расписании: участие в сериале оказалось несовместимо с концертным туром Eternal Sunshine.
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