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Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Серия арестов российских генералов в высшем руководстве Минобороны РФ после ухода на другую высокопоставленную должность в Совбезе РФ Сергея Шойгу наглядно свидетельствует о том, что не все ладно было в нашем военном ведомстве к моменту начала СВО на Украине и после.

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