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В Омской области самым богатый из сельских глав — руководитель Знаменского района — получил 10 млн руб

В Омской области самым богатый из сельских глав — руководитель Знаменского района — получил 10 млн руб

Пять сельских глав не раскрыли свои доходы, хотя были обязаны. Хотя срок публикации сведений о доходах и имуществе глав муниципальных районов за 2021 год истек, не все разместили эти данные на официальном портале правительства Омской области.

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