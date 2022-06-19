Пять сельских глав не раскрыли свои доходы, хотя были обязаны. Хотя срок публикации сведений о доходах и имуществе глав муниципальных районов за 2021 год истек, не все разместили эти данные на официальном портале правительства Омской области.
Пять сельских глав не раскрыли свои доходы, хотя были обязаны. Хотя срок публикации сведений о доходах и имуществе глав муниципальных районов за 2021 год истек, не все разместили эти данные на официальном портале правительства Омской области.
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