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SPLETNIK

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"Отпугиваю гетеросексуальных мужчин". Певица Кеша рассказала, что коллекционирует зубы

"Отпугиваю гетеросексуальных мужчин". Певица Кеша рассказала, что коллекционирует зубы

Певица Кеша в подкасте Las Culturistas рассказала о необычном хобби: вот уже несколько лет она коллекционирует зубы.

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