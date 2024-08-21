Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лидер инцелов Поднебесный задержан за педофилию. «Целовал в торговом центре»

Лидер инцелов Поднебесный задержан за педофилию. «Целовал в торговом центре»

Блогера Алексея Поднебесного обвинили в развратных действиях в отношении школьницы Екатерина Мизулина опубликовала видео, на которых 46-летний блогер Алексей Поднебесный целует и держит за грудь сидящую у него на коленях школьницу.

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