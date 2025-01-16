В районе Софийской улицы изымут территории под строительство ВСМ между Петербургом и Москвой

Среди них более 20 участков Согласно информации, которую приводит Piter.TV, подписанное 15 января 2025 года распоряжение Росжелдора предусматривает изъятие земельных участков в районе Софийской улицы для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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