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stroimdom21

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Вторая жизнь привычных вещей: как я заменила скучные вазы неожиданными предметами

Вторая жизнь привычных вещей: как я заменила скучные вазы неожиданными предметами

Однажды я поймала себя на мысли, что цветы в доме перестали радовать так, как раньше. Букет вроде бы свежий, вода чистая, а композиция выглядит пресно.

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