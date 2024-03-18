Олимпийская роскошь и "русские фавелы"

Несмотря на то, что Олимпийские зимние игры 2014 года и Чемпионат мира по футболу в 2018 сильно «прокачали» город Сочи, дав ему бодрый толчок опережающего развития (ну или просто много миллиардов рублей сделали своё дело), это место остаётся максимально контрастным, в исконно российском стиле.