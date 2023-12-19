Пишут, что "бабушка лёгкого поведения" Александ Ревва вернулся в Россию и приступил к привычной для себя работе — зарабатывать на русских.
Отвратительная рожа
Комментарии
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Владимир Барышев
Ублюдки и выродки такие как Ревва повылезли из всех щелей и расплодились на ТВ как мерзкие тараканы особенно в изобилии на ТНТ!
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12 час.
виктор матвеев
Это к кому ваш призыв, в пустоту, если к президенту и правительству то они даже не почешутся, видимо их вся эта вакханалия на государственном ТВ полностью устраивает.
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4 час.
виктор матвеев
👏👏👏👏👍
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4 час.
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