Отвратительная рожа

Ублюдки и выродки такие как Ревва повылезли из всех щелей и расплодились на ТВ как мерзкие тараканы особенно в изобилии на ТНТ!

виктор матвеев

Это к кому ваш призыв, в пустоту, если к президенту и правительству то они даже не почешутся, видимо их вся эта вакханалия на государственном ТВ полностью устраивает.