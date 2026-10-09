Nikkei Asia: Apple сократила заказы на комплектующие для iPhone 18 Pro

Apple Inc. попросила поставщиков уменьшить производство компонентов для iPhone 18 Pro и Pro Max из-за роста цен на чипы.
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