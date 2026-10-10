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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «C ней было страшно»: Женился из-за прописки, а потом изменял с Гундаревой и удрал в США – Как живет сегодня Сергей Насибов

Шоу-бизнес: «C ней было страшно»: Женился из-за прописки, а потом изменял с Гундаревой и удрал в США – Как живет сегодня Сергей Насибов

В далеком 1977 году девятнадцатилетний студент ГИТИСа Сергей Насибов проснулся знаменитым после премьеры культовой ленты «Школьный вальс».

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