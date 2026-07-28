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ИА Регнум

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Белый дом заявил, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху прошли позитивно

Белый дом заявил, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху прошли позитивно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала продуктивными прошедшие личные встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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