Белый дом заявил, что встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху прошли позитивно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала продуктивными прошедшие личные встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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