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СВР: фон дер Ляйен и глобалисты из ЕС не учитывают интересы венгров

СВР: фон дер Ляйен и глобалисты из ЕС не учитывают интересы венгров

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие глобалисты из ЕС не учитывают интересы венгров в вопросе строительства в Венгрии АЭС «Пакш-2» с участием корпорации «Росатом».

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