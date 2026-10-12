Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие глобалисты из ЕС не учитывают интересы венгров в вопросе строительства в Венгрии АЭС «Пакш-2» с участием корпорации «Росатом».
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