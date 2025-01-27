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Любишь медок -люби и холодок: получившая льготную квартиру в Мытищах мигрантка задержана

Любишь медок -люби и холодок: получившая льготную квартиру в Мытищах мигрантка задержана

Русский Колоколъ Lantyukhov Sergey/news.ru А не проверить ли всех получателей государственной помощи из числа новых граждан России и не пересмотреть ли программы господдержки? Александр ОРЛОВ История с получением многодетной мигрантской семьей в Мытищах льготной квартиры от государства начиналась как стихийное возмущение несправедливостью, а превратилась в реальное уголовное дело с признаками мошенничества! Начались задержания! Аллилуйя! Бедные - бездомные Напомним суть скандала.

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