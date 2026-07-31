МГУ - угроза для США, Паулс под запретом в Латвии, а ЕС готовит 22-й пакет санкций: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в лидерах нашего информационного рейтинга #всё_как_есть университеты, внезапно ставшие стратегической угрозой, музыкальная цензура с оттенком ретро и санкционные инициативы, которым уже не хватает порядковых номеров.
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