Заноза

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Юрий Селиванов: США злостно нарушают Конвенцию Монтрё

Юрий Селиванов: США злостно нарушают Конвенцию Монтрё

Внимательное прочтение действующего  международного соглашения о режиме Черноморских проливов дает полное основание для юридически безупречного вывода о незаконности пребывания американских ракетных кораблей в Черном море Конвенция Монтрё поистине удивительный документ международного права! Будучи подписанной  и вступившей в силу в далеком 1936 году, она сформулирована  настолько гибко и прозорливо, что до сих пор эффективно ограничивает возможности проникновения в Черное море военно-морских сил потенциальных агрессоров.

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