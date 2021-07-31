Юрий Селиванов: США злостно нарушают Конвенцию Монтрё

Внимательное прочтение действующего международного соглашения о режиме Черноморских проливов дает полное основание для юридически безупречного вывода о незаконности пребывания американских ракетных кораблей в Черном море Конвенция Монтрё поистине удивительный документ международного права! Будучи подписанной и вступившей в силу в далеком 1936 году, она сформулирована настолько гибко и прозорливо, что до сих пор эффективно ограничивает возможности проникновения в Черное море военно-морских сил потенциальных агрессоров.