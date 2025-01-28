Кабмин поддержал идею применять арест как меру пресечения для ряда категорий россиян только в исключительных случаях

Правительство России поддержало инициативу Минюста избирать заключение под стражу как меру пресечения для беременных, женщин с маленькими детьми и еще нескольких категорий россиян только в исключительных случаях.
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