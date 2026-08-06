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Эксперт Данилин: в кампанию «Яблока» в иностранных соцсетях вложены миллионы долларов

В предвыборную кампанию партии «Яблока» в иностранных соцсетях вложили миллионы долларов. Об этом 6 августа рассказал директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин.

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