Эксперт Данилин: в кампанию «Яблока» в иностранных соцсетях вложены миллионы долларов

В предвыборную кампанию партии «Яблока» в иностранных соцсетях вложили миллионы долларов. Об этом 6 августа рассказал директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии