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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Трамп: «Байден может уничтожить Америку до выборов»

Трамп: «Байден может уничтожить Америку до выборов»

ВАШИНГТОН, 7 января, ФедералПресс. Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что режим нынешнего американского президента Джо Байдена способен уничтожить страну, устроив третью мировую войну за оставшиеся до президентских выборов десять месяцев.

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