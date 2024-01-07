Трамп: «Байден может уничтожить Америку до выборов»

ВАШИНГТОН, 7 января, ФедералПресс. Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что режим нынешнего американского президента Джо Байдена способен уничтожить страну, устроив третью мировую войну за оставшиеся до президентских выборов десять месяцев.
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