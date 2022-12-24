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Светлов о серии «Сочи» из 13 поражений: «Тяжелый момент. Стараемся вытащить ребят из психологической ямы»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Куньлунем» (0:3). – Не совсем все получилось так, как мы хотели, можно было в кое-каких звеньях сделать перестановки – новые игроки появились, травмированные поправились, которых нужно ставить.

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