Заместитель главы Богородского городского округа лишился должности после того, как прокуратура выявила сокрытый конфликт интересов: его супруга работала в подведомственном администрации учреждении, а чиновник инициировал её премирование в размере, превышавшем выплаты другим сотрудникам.
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