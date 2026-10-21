Заместитель главы Богородского городского округа лишился должности после того, как прокуратура выявила сокрытый конфликт интересов: его супруга работала в подведомственном администрации учреждении, а чиновник инициировал её премирование в размере, превышавшем выплаты другим сотрудникам.