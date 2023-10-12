Больше всего ДТП приходится на Алматы - исследование

Чаще всего аварии фиксируются в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как рассказали аналитики ranking, за 9 месяцев 2023 года в стране зарегистрировали 9,9 тысяч дорожно-транспортных происшествий, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году.