Больше всего ДТП приходится на Алматы - исследование

Чаще всего аварии фиксируются в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как рассказали аналитики ranking, за 9 месяцев 2023 года в стране зарегистрировали 9,9 тысяч дорожно-транспортных происшествий, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году.
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