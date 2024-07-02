А какие нахрен "права мигрантов" могут быть в стране которая ведёт войну? Виктор Анисимов Русским беженцам из Прибалтики требуется как минимум лет 6 - 7, для того чтобы получить российское гражданство, я это о Сергее Васильеве, нашем блогере, если кто не понял, а разного рода "понаехи" их Сразии и Закавказья, не напрягаясь получают и ВНЖ, гражданство буквально "не отходя от кассы", ну вы поняли о чём это я.
Беспредел
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
d
demyr150648
И полезнее, но предварительно чтобы ушли несколько приличных людей.
Ответить
5 час.
Валера Морозов
Недаром я ненавижу Государственную Думу. Ребята, они не народные избранники- они враги народа.
Ответить
5 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Это давно известно. Вы можете что то сделать?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии