Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Беспредел

Беспредел

А какие нахрен "права мигрантов" могут быть в стране которая ведёт войну? Виктор Анисимов  Русским беженцам из Прибалтики требуется как минимум лет 6 - 7, для того чтобы получить российское гражданство, я это о Сергее Васильеве, нашем блогере, если кто не понял, а разного рода "понаехи" их Сразии и Закавказья, не напрягаясь получают и ВНЖ, гражданство буквально "не отходя от кассы", ну вы поняли о чём это я.

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Комментарии
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demyr150648
И полезнее, но предварительно  чтобы ушли несколько приличных людей.
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5 час.
Валера Морозов
Недаром я ненавижу Государственную Думу. Ребята, они не народные избранники- они враги народа.
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5 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Это давно известно. Вы можете что то сделать?
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2 час.

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