Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спецпосланник Трампа оценивает санкции против России «всего лишь на тройку»

Спецпосланник Трампа оценивает санкции против России «всего лишь на тройку»

Кит Келлог: Трамп готов ужесточить санкции и предупредил о компромиссах Кит Келлог, говоря о возможностях Трампа урегулировать конфликт, вспомнил о Сталинградской битве, успешном посредничестве Рузвельта для прекращения Русско-японской войны и увидел «простор для действий» по санкциямКит Келлог (Фото: Rod Lamkey — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press) Санкции против России оцениваются «всего лишь на тройку» по десятибалльной шкале от того, насколько болезненными они могут быть, и это открывает возможности для ужесточения.

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