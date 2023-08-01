«Есть красная черта, через которую мы не можем переступить». Матыцин о критериях допуска россиян к Олимпиаде-2024

– На ваш взгляд, какие шансы у российских спортсменов на данный момент принять участие в ближайших Олимпийских играх 2024 года в Париже? – Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе.
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