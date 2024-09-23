Jetour Dashing: простой в обслуживании, но с нюансамию

Эксперты назвали минусы китайского автомобиля.Журнал «За рулем» проверил, насколько просто ремонтировать кроссовер Jetour Dashing, который появился на русском рынке летом 2023 года.
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