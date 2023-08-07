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18-летний россиянин M0nesy выиграл топ-турнир по CS:GO и заработал 400 тысяч долларов с европейским клубом G2

В финале турнира G2 обыграла Ence со счетом 3-1. Отвечай на вопросы про CS:GO и залутай крутые призы! За победу на чемпионате G2 заработала на команду 400 тысяч долларов, Ence – 180 тысяч за второе место.

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