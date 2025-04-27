Отец Большунова о разрушенном доме: Саше больно, здесь началась его карьера

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов тяжело пережил новость о том, что дом, в котором он вырос, разрушен снарядом Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал отец спортсмена.
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