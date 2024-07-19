Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все территории силой

Украина может не вернуть все утраченные территории военным путем, но остается еще путь переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».
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