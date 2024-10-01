Пентагон выделил на производство авиабомб для Украины и других стран $6,9 млрд

Пентагон выделил $6,9 млрд компании Boeing на производство малокалиберных бомб, которые будут предназначены для нужд Украины, Болгарии и Японии, следует из опубликованного 30 сентября пресс-релиза министерства обороны США.
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