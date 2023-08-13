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Осинькин о «Крыльях» и 1:1 с «Локо»: «Большой осадок. Пропущенный на 93-й минуте гол — стечение обстоятельств»

Осинькин о «Крыльях» и 1:1 с «Локо»: «Большой осадок. Пропущенный на 93-й минуте гол — стечение обстоятельств»

«Пропущенный [на 93-й минуте] гол — стечение обстоятельств. [Марадишвили] подобрал мяч после рикошета, удар по скользкому полю, плотный, сквозь большое количество людей.

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