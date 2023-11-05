Нетаньяху отстранил от заседаний министра за слова о ядерном ударе по Газе

Израиль не рассматривает возможность ядерного удара.фото: t.me/netaniahurus--> Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства из-за его высказываний о возможности ядерного удара по сектору Газа.