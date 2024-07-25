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Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице

Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице

Барбадосская певица Рианна сняла откровенное видео на улице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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