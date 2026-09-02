Где заканчивается зона комфорта и начинается выгорание: 5 мифов об успехе, которые мешают бизнесу расти

Я управляю клиникой почти 20 лет. За это время пережил несколько кризисов, масштабный переезд, смену стратегии и десятки наймов.
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