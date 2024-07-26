Свифтис: в чем феномен Тейлор Свифт

Этим летом Тейлор Свифт каждую ночь выступает для 60–70 тысяч зрителей. «Сноб» сходил на концерт певицы в Милане и понял, что американская певица гораздо ближе к Гарри Поттеру или вселенной Marvel, чем к Бритни Спирс или Леди Гаге.