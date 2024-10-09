ИТ-эксперт о DDoS-атаках на Роскомнадзор: «Молодежь пытается выразить недовольство»

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер прокомментировал недавние DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора, которые активизировались после блокировки мессенджера Discord.
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