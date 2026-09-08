Встречай утро с «Друзьями» на Радио ЭНЕРДЖИ (NRG)!

Включил радио, а попал к друзьям! И вот ты уже не слушатель, а гость на уютном эфирном диване. Теперь с 7 до 10 часов на Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) — «Друзья»: современное динамичное шоу, где каждое утро как новая серия любимого сериала, а каждый слушатель — один из друзей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство
- «Принцип доминирования в крови»: почему бытовое хулиганство мигрантов — это не мелочь, а прямая угроза нашему обществу
- Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда
Свежие комментарии
- М Отцов России потя...
- Отцов России потя...
- Отцов России потя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым