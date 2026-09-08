Встречай утро с «Друзьями» на Радио ЭНЕРДЖИ (NRG)!

Включил радио, а попал к друзьям! И вот ты уже не слушатель, а гость на уютном эфирном диване. Теперь с 7 до 10 часов на Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) — «Друзья»: современное динамичное шоу, где каждое утро как новая серия любимого сериала, а каждый слушатель — один из друзей.