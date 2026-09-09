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Конфликт на Ближнем Востоке подтолкнул Brent выше $101

Конфликт на Ближнем Востоке подтолкнул Brent выше $101

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent 9 сентября подорожал на 3,7%, в пике достигнув 101,55 за баррель — впервые с 24 июля 2026 года.

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