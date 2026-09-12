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Аргументы и Факты

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Иран передал США список из семи условий для открытия Ормузского пролива

Иран передал США список из семи условий для открытия Ормузского пролива

Официальный Тегеран при помощи посредников отправил США перечень условий для открытия Ормузского пролива.

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