Названо число раненых с начала года из-за атак ВСУ россиян

Мирошник: с января почти 4,4 тысячи россиян получили ранения из-за атак ВСУ С января 2024 года в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины получили ранения 4 938 человек, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.