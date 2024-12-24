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Названо число раненых с начала года из-за атак ВСУ россиян

Названо число раненых с начала года из-за атак ВСУ россиян

Мирошник: с января почти 4,4 тысячи россиян получили ранения из-за атак ВСУ С января 2024 года в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины получили ранения 4 938 человек, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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