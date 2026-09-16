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Царьград

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Пашинян заявил, что Армения уже негласно определилась между ЕС и ЕАЭС

Пашинян заявил, что Армения уже негласно определилась между ЕС и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом не нуждается в отдельном референдуме, поскольку голосование уже состоялось.

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