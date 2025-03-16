Во Франции обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну

И не только вна украине. Не надо останавливаться на полпути. Зачем миру нужен например лондон. Без него мир станет чище и уж точно более мирным.

Анатолий Кузнецов

Да это просто такое "французское красноречие" Достоевский очень хорошо описал его в "Зимних заметках о летних впечатлениях", советую всем почитать. Немного нудно он там рассуждает на тему "есть ли разум у французов", но не в бровь, а в глаз и очень все современно.