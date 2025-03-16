Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в желании развязать третью мировую войну.
Во Франции обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну
Комментарии
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Андрей
Вот они, новые законные цели на Украине для России🤪🤪
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19 час.
Андрей Шишинов
И не только вна украине. Не надо останавливаться на полпути. Зачем миру нужен например лондон. Без него мир станет чище и уж точно более мирным.
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17 час.
Анатолий Кузнецов
Да это просто такое "французское красноречие" Достоевский очень хорошо описал его в "Зимних заметках о летних впечатлениях", советую всем почитать. Немного нудно он там рассуждает на тему "есть ли разум у французов", но не в бровь, а в глаз и очень все современно.
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14 час.
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