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LiDAR помог найти у Мачу-Пикчу километры древних дорог и неизвестные сооружения

LiDAR помог найти у Мачу-Пикчу километры древних дорог и неизвестные сооружения

Более 2,5 километра ранее неизвестных дорог доколумбовой эпохи обнаружили археологи под джунглями у Мачу-Пикчу в Перу.

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