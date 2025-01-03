В Черногории примут новый закон об оружии после стрельбы в кафе в Цетине

Global Look Press/dpa/Soeren Stache В Черногории проверят разрешения на оружие у граждан и примут новый закон об оружии, заявил премьер-министр Милойко Спайич после заседания Совета национальной безопасности.
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