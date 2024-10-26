Визит Лаврова в Узбекистан перенесли

Во время телефонного разговора главы российского МИД Сергея Лаврова с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым было решено перенести визит Лаврова в Ташкент, который планировался на 28–29 октября, на более поздний срок.
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