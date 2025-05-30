На 3D принтере напечатали забавного робота

Мы уже видели классные 3D-принтеры и, конечно же, не новички в области робототехники, но это первый 3D-напечатанный мягкий робот, который мы когда-либо видели, способный самостоятельно сходить с конвейера.
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